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Тикнизян: состав «Локомотива» хорош, везение есть. Надо наладить качество

Тикнизян: состав «Локомотива» хорош, везение есть. Надо наладить качество
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о том, что, по его мнению, следует изменить железнодорожникам с целью улучшения результатов команды.

«Что нужно изменить «Локомотиву» в зимней паузе? Во-первых, я чувствую, что мне надо отдохнуть — немного подустал. Если говорить об изменениях в составе, мне кажется, он хорошо укомплектован — футболистов хватает. Осталось наладить только качество игры и хладнокровие, потому что везение и так на нашей стороне. Думаю, за сборы мы сможем это набрать», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В последнем матче чемпионата перед зимней паузой железнодорожники обыграли «Урал» со счётом 2:0.

Турнирная таблица чемпионата России
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