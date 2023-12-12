Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, каково тренировать команду, лидеры которой всегда уходят в топ-клубы.

«Хорошие результаты или хорошая статистика каких-то наших футболистов — это уже такой звоночек, что надо переживать за его место, где-то готовить уже и замену или изнутри, или присматриваться со стороны.

Наверное, сейчас такая доля наша пока, а что-то изменить… Чтобы у нас так легко не переходили люди в команды, в команды выше рангом, нам надо быть выше в турнирной таблице, и тогда уже часть команд, ну, может быть, уже будет с нами на равных», — сказал Осинькин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах.