Футболист «МЮ» ван де Бек может стать игроком клуба Бундеслиги грядущей зимой

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может быть арендован франкфуртским «Айнтрахтом» в течение зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент именно «Айнтрахт» является лидером в борьбе за подписание арендного соглашения с ван де Беком. Клубы находятся в продвинутой стадии переговорного процесса.

Напомним, ранее нидерландский футболист заявил, что недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Манчестер Юнайтед». Среди претендентов на приобретение игрока также назывались «Барселона» и «Жирона».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.