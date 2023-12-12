«Интер», «Рома» и «Ювентус» интересуются форвардом сборной Украины

Итальянские «Интер», «Рома» и «Ювентус» проявляют интерес к нападающему «Жироны» и сборной Украины Артёму Довбику. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, наибольший интерес кандидатура украинского форварда вызывает у миланского «Интера». Чёрно-синие уже несколько месяцев следят за прогрессом Артёма и готовы заплатить за него большие деньги. Довбик — воспитанник черкасского «Днепра». К «Жироне» украинский нападающий присоединился прошлым летом и уже успел забить восемь мячей в 15 матчах внутреннего первенства. Кроме того, Артём записал на свой счёт четыре результативные передачи.

«Жирона» после 16 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом мадридский «Реал» на два очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.