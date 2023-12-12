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«Бавария» сомневается в продлении контракта с Дэвисом на фоне его игры в последних матчах

«Бавария» сомневается в продлении контракта с Дэвисом на фоне его игры в последних матчах
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На текущий момент переговорный процесс между «Баварией» и представителями защитника мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса о пролонгации его трудового соглашения характеризуется как крайне тяжёлый сразу по нескольким причинам. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» утратила уверенность в необходимости продления контракта с канадским футболистом, поскольку, во-первых, её не устраивает размер заработной платы в € 10–13 млн, который потребовал Дэвис. Во-вторых, в мюнхенском клубе не удовлетворены уровнем игры, демонстрируемым защитником в последние несколько недель.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что мадридский «Реал» является основным претендентом на покупку канадца грядущим летом.

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