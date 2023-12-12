Тренер «Крыльев» Осинькин высказался о возможном возвращении к системе «весна-осень»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном возвращении чемпионата России по футболу к системе «весна-осень». Соответствующие дискуссии стали появляться из-за игры команд в условиях сильного мороза.

«Что я думаю о возвращении к системе «весна-осень»? Ну, я скажу, что, конечно, эта тема не такая простая, как вот просто слова осень с весной поменять и всё наладится. Нет, есть какие-то даты, в которые можно проводить матчи и, меняя название, мы не получаем много дней, в которые можно провести тур, чтобы уйти из декабря или даже февраля», — сказал Осинькин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах.