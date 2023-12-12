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«НЕК Неймеген» всё ещё не заплатил «Пари НН» деньги за Ларсена

«НЕК Неймеген» всё ещё не заплатил «Пари НН» деньги за Ларсена
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Нидерландский «НЕК Неймеген» не перевёл деньги клубу «Пари Нижний Новгород» за вингера Ларса Ларсена, хотя футболист уже успел сыграть в новом клубе 10 матчей.

«Выплата может быть произведена только при наличии согласия Министерства иностранных дел. Министерство также проведёт ещё одну проверку лиц, имеющих отношение к руководству нижегородского клуба. Пока неясно, где будут храниться деньги до перевода в Россию», — заявил представитель клуба «НЕК Неймеген» интернет-порталу AD.

Ранее стало известно, что у европейских клубов и национальных футбольных ассоциаций могут возникнуть проблемы из-за взаимодействия с российскими командами. 28 европейских клубов проводили трансферные сделки с коллегами из РПЛ. Правила европейских и американских санкций запрещают переводить в РФ или получать от неё более € 100 тыс.

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