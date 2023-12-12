Европейский юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций ЕС

Юрист Саломе Лемон, являющийся специалистом по международным санкциям, ответил на вопрос, был ли нарушен «Реалом Сосьедад» режим санкций Европейского Союза при осуществлении трансфера российского футболиста Арсена Захаряна из московского «Динамо» минувшим летом.

«Процесс регулирования санкций является сложным, к тому же отсутствие ретроспективного анализа и прецедентов не позволяет с уверенностью определить, как они будут применяться», — приводит слова Саломе News in France.

Напомним, до приобретения Захаряна испанским клубом им активно интересовался лондонский «Челси», который был готов купить россиянина. Однако из-за сложностей с финансовыми переводами данная сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей.