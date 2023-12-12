Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Европейский юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций ЕС

Европейский юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций ЕС
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Саломе Лемон, являющийся специалистом по международным санкциям, ответил на вопрос, был ли нарушен «Реалом Сосьедад» режим санкций Европейского Союза при осуществлении трансфера российского футболиста Арсена Захаряна из московского «Динамо» минувшим летом.

«Процесс регулирования санкций является сложным, к тому же отсутствие ретроспективного анализа и прецедентов не позволяет с уверенностью определить, как они будут применяться», — приводит слова Саломе News in France.

Напомним, до приобретения Захаряна испанским клубом им активно интересовался лондонский «Челси», который был готов купить россиянина. Однако из-за сложностей с финансовыми переводами данная сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Представитель Захаряна назвал российских футболистов, которыми интересуются в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android