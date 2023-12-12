Игроки «Челси» провели общекомандную встречу после поражения от «Эвертона»

Футболисты «Челси» провели в Лондоне общекомандную встречу после проигранного «Эвертону» (0:2) матча 16-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, встреча произвела положительное впечатление на коллектив. Капитан «синих» Рис Джеймс считает, что это поможет поднять команде боевой дух и настроение. «Челси» после 16 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Шеффилдом» на домашней арене. Встреча состоится 16 декабря и начнётся в 16:00 по московскому времени. «Клинки» по состоянию на сегодняшний день занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.