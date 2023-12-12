Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Челси» провели общекомандную встречу после поражения от «Эвертона»

Игроки «Челси» провели общекомандную встречу после поражения от «Эвертона»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Челси» провели в Лондоне общекомандную встречу после проигранного «Эвертону» (0:2) матча 16-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, встреча произвела положительное впечатление на коллектив. Капитан «синих» Рис Джеймс считает, что это поможет поднять команде боевой дух и настроение. «Челси» после 16 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Шеффилдом» на домашней арене. Встреча состоится 16 декабря и начнётся в 16:00 по московскому времени. «Клинки» по состоянию на сегодняшний день занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Оби Микел: Кукурелья и Броя — это не уровень «Челси», мы хотим видеть Осимхена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android