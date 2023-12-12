Стало известно, на каких позициях Гасперини чаще всего использует Миранчука в «Аталанте»

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук не обладает фиксированной позицией на поле в нынешнем сезоне. Об этом информирует Opta Sports.

Согласно данным источника, главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини чаще всего использует россиянина на позиции правого вингера — 56% от всего игрового времени в текущем сезоне. На протяжении времени, которое составляет 29% от полученных игровых минут, Миранчук выступал в роли центрального атакующего полузащитника. 3% времени 28-летний футболист провёл на позиции левого вингера. Также экс-футболист «Локомотива» задействовался в качестве центрального нападающего — 9%.

Всего в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в девяти матчах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на поле 313 минут.