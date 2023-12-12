Стало известно, какие звёзды посетят шоу-матч команд Пути РПЛ и Пути регионов

Стало известно, какие известные личности посетят Матч звёзд Фонбет Кубка России в 2023 году. Так, среди приглашённых гостей актёр Олег Тактаров, боец Джефф Монсон, фигуристка Евгения Медведева и другие.

«Андрей Кириленко, Евгения Медведева, Олег Тактаров, Джефф Монсон, Мария Киселёва и другие звёздные гости определят победителей в ярких футбольных челленджах Матча звёзд Кубка России — 2023. Также болельщиков ждёт выступление музыкальных групп NLO и ВИА «Волга-Волга» с лучшими хитами исполнителей, автограф-сессия со звёздными гостями и самый необычный челлендж с маскотами команд», — написала пресс-служба Кубка России в своём телеграм-канале.

Напомним, Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря в 14:00 на Live Арене в Сколкове. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате «5х5». Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков — так называемые футбольные челленджи.