Сенников: открытием первого круга для меня стала конкуренция в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что для него стало открытием первого круга сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«В первом круге был интересный футбол. Многие команды даже из низа таблицы показывают достойное сопротивление. Я не могу сказать, что команды с последних мест сильно уступают лидерам по качеству игры. Нынешний чемпионат достаточно равный по силе. Открытием для меня стала конкуренция. Наш чемпионат непредсказуем», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый круг на лидирующей позиции закончил «Краснодар». «Быки» под руководством Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32).