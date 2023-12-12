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«Ростов» объявил об уходе Алексея Ионова

«Ростов» объявил об уходе Алексея Ионова
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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей», — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Алексей Ионов покинет южный клуб этой зимой. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 1,2 млн. В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за «Ростов» 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России.

До перехода в «Ростов» Алексей выступал за московские «Динамо» и ПФК ЦСКА, «Краснодар», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Кубань».

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