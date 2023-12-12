Стал известен срок нового контракта Костанцы с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили о продлении контракта с одним из лидеров команды Фернандо Костанцей. Стороны подписали контракт сроком до конца сезона-2027/2028.

Ранее главный тренер самарцев Игорь Осинькин заявил, что клуб обезопасил себя от внезапного ухода ключевого игрока, повысив сумму отступных в контракте Костанцы.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах.

Фернандо Костанца перешёл в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем чемпионате на его счету 14 матчей и два гола во всех турнирах. Всего в составе команды Костанца провёл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.