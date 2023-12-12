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«Динамо» продлило контракт с защитником Иваном Лепским

«Динамо» продлило контракт с защитником Иваном Лепским
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Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с 18-летним защитником Иваном Лепским.

В академии «Динамо» Иван начал заниматься в 2016 году, а весной 2023 года стал привлекаться к тренировкам с главной командой и начал попадать в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка страны. Летом Лепский дебютировал за основной состав в контрольной встрече со «СКА-Хабаровск» (2:1), осенью – в официальных играх с «Пари НН» в Премьер-Лиге и Кубке России.

«Динамо» после 18 туров нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Марцела Лички сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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