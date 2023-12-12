Вандерсон: очень счастлив, что «Краснодар» сейчас первый. Надеюсь, доведут дело до конца

Бывший нападающий «Краснодара» Франсишку Вандерсон поделился впечатлениями от лидерства «быков» в чемпионате Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Я очень счастлив, что «Краснодар» сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Победа над ЦСКА была очень важна перед уходом на зимнюю паузу. Теперь нужно вернуться сильнее, потому что главный конкурент «Зенит», скорее всего, тоже вернётся в более сильном состоянии.

«Краснодару» также важно приобрести новых футболистов. «Краснодар» и сейчас очень силён, а вернётся, я надеюсь, ещё сильнее. После хорошего тренировочного процесса на сборах, с новыми футболистами. Надеюсь, ребята доведут дело до конца», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 по 2017 год, проведя за команду более 100 матчей.