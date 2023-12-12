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Алексей Ионов прокомментировал свой уход из «Ростова»

Алексей Ионов прокомментировал свой уход из «Ростова»
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Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал свой уход из команды.

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не всё задуманное получилось воплотить на поле. В любом случае я благодарен клубу, команде, персоналу и болельщикам. Всем желаю удачи. Обнял!» — приводит слова Ионова пресс-служба клуба.

Напомним, 12 декабря футбольный клуб под руководством Валерия Карпина объявил об уходе Ионова.

34-летний россиянин является воспитанником «Зенита», а после играл за «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Нынешним летом Ионов вновь вернулся в «Ростов», однако провёл не так много времени в команде.

В этом сезоне полузащитник сыграл за южан 17 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.

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