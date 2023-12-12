Алексей Ионов прокомментировал свой уход из «Ростова»

Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов прокомментировал свой уход из команды.

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не всё задуманное получилось воплотить на поле. В любом случае я благодарен клубу, команде, персоналу и болельщикам. Всем желаю удачи. Обнял!» — приводит слова Ионова пресс-служба клуба.

Напомним, 12 декабря футбольный клуб под руководством Валерия Карпина объявил об уходе Ионова.

34-летний россиянин является воспитанником «Зенита», а после играл за «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Нынешним летом Ионов вновь вернулся в «Ростов», однако провёл не так много времени в команде.

В этом сезоне полузащитник сыграл за южан 17 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.