Дмитрий Булыкин рассказал, что для него стало главным разочарованием в первом круге РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какой клуб для него стал главным разочарованием первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Главным разочарованием текущего сезона явно является «Сочи». Вряд ли кто-то ожидал их там увидеть после прошлого сезона. Сейчас ситуация критическая. Если придёт иностранец, который не знает, как подготовить команду в зимнюю паузу, то всё может закончиться плохо. Для любого иностранца подготовить команду в зимнюю паузу, которая длится три месяца, является непостижимой задачей. Они сходят с ума от этой паузы.

Но можно выиграть две игры, и ты уже вышел из зоны вылета. Не хочется, чтобы «Сочи» вылетел. Будем надеяться, что руководство клуба всё сделает правильно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.