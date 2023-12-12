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Клубы АПЛ проголосовали за ограничение амортизации контрактов пятью годами

Клубы АПЛ проголосовали за ограничение амортизации контрактов пятью годами
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Клубы английской Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы ограничить амортизацию новых контрактов максимум пятью годами. Ранее ограничения не было, но теперь АПЛ соответствует правилам УЕФА. Амортизация не будет начисляться задним числом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орншейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «за» проголосовали 15 клубов Премьер-лиги, включая лондонский «Челси». Два клуба голосовали против изменения, ещё три команды воздержались. Отмечается, что контракты по-прежнему могут быть любой длины, но период, в течение которого трансферная стоимость игрока может быть распределена на клубных счетах, ограничен максимум пятью годами — в соответствии с правилами УЕФА.

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