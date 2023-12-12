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Игрок «Локомотива» Тикнизян: не ставлю крест на карьере Алексея Миранчука в Европе

Игрок «Локомотива» Тикнизян: не ставлю крест на карьере Алексея Миранчука в Европе
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что у российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексей Миранчука есть будущее в Европе.

«Даже при том, что Алексей Миранчук редко играет за «Аталанту», он — именно тот игрок, который не остался здесь, а был одним из немногих, кто уехал и попытался. Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе, дай бог, чтобы у него всё получилось. То, что Лёша в своё время решился на такой шаг, ушёл из тепличных условий, говорит о многом», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук является воспитанником железнодорожников и осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перебрался в «Аталанту» за € 14,5 млн. Летом 2022 года на год отправился в аренду в «Торино», а в нынешнем сезоне остался в команде из Бергамо.

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