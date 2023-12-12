«Лион» не хотел отпускать Камило в «Ахмат», клуб также не получил денег за его трансфер

Директор французского «Лиона» Винсент Понсо рассказал, как клуб решился на переход полузащитника Камило в грозненский «Ахмат» летом 2023 года.

«Он вёл себя безупречно, когда находился в «Лионе». Именно поэтому мы согласились отпустить его в «Ахмат», — приводит слова Понсо FTM.

При этом руководство французской команды не хотело отпускать Камило из своего клуба. Также «Лион» не получил деньги за трансфер, хотя журналисты писали, что он обошёлся «Ахмату» в € 800 тыс. Кроме того, Понсо заявил, что после снятия санкций с российских команд «Лион» имеет 20% от стоимости продажи Камило в будущем.

24-летний бразилец в нынешнем сезоне сыграл за «Ахмат» 18 матчей во всех турнирах, где отметился лишь одним забитым мячом.