Футболист «Локомотива» Магкеев высказался об игре Антона Миранчука в нынешнем сезоне

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал игру полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в текущем сезоне.

«У Антона Миранчука вторая молодость? Антоха всегда был техничным игроком. И всегда мог делать разницу. Поэтому сейчас он поймал свою игру. Есть быстрые ребята рядом с ним, есть Дзюба, с которым можно отыграться. И поэтому он может создавать эти моменты: та же классная передача с «Ахматом» на (Илью) Самошникова — топ! 2:1 выигрывается матч!» — сказал Магкеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний Миранчук принял участие в 24 матчах «Локомотива» во всех турнирах в нынешнем сезоне. За это время он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Антона с клубом рассчитан до лета 2024 года.