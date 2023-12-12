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Футболист «Локомотива» Магкеев высказался об игре Антона Миранчука в нынешнем сезоне

Футболист «Локомотива» Магкеев высказался об игре Антона Миранчука в нынешнем сезоне
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал игру полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в текущем сезоне.

«У Антона Миранчука вторая молодость? Антоха всегда был техничным игроком. И всегда мог делать разницу. Поэтому сейчас он поймал свою игру. Есть быстрые ребята рядом с ним, есть Дзюба, с которым можно отыграться. И поэтому он может создавать эти моменты: та же классная передача с «Ахматом» на (Илью) Самошникова — топ! 2:1 выигрывается матч!» — сказал Магкеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний Миранчук принял участие в 24 матчах «Локомотива» во всех турнирах в нынешнем сезоне. За это время он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Антона с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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