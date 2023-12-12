Стало известно, на каких позициях тренер «Монако» чаще всего использует Головина

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин чаще всего в нынешнем сезоне играет на левом фланге атаки, сообщает Opta Sports.

По информации источника, главный тренер монегасков Адольф Хюттер чаще всего использует бывшего игрока московского ЦСКА на левом фланге атаки – 94% от всего игрового времени в текущем сезоне.

При этом Головин также играл в качестве центрального атакующего полузащитника под нападающим, где получил 6% игровых минут в сезоне-2023/2024.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 14 матчей во французской Лиге 1, где отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом по версии L'Equipe россиянин четыре раза попадал в символическую сборную недели Лиги 1.