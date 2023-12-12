FTM: УЕФА и ФИФА разрешили европейским клубам вести бизнес с Россией в условиях санкций

Несколько европейских клубов, в числе которых «НЕК Неймеген», «Ред Булл Зальцбург», «Ницца», «Кадис» и «Спарта» заявили, что не виновны в возможных отношениях с российскими командами в условиях санкций, так как им это позволили в ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает Follow the Money со ссылкой на представителей клубов.

По сведениям представителей источников, организации игнорировали возможные опасения по поводу нарушения национальных или европейских правил в отношении санкций.

В ФИФА заявили, что в возможных нарушениях будут виноваты клубы:

«Как правило, клубы должны обеспечивать соблюдение любых ограничений международных санкций, которые будут применимы к ним в их соответствующей юрисдикции, независимо от любого решения, принятого органом ФИФА», — приводит слова представителя ФИФА ftm.