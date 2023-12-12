В «Спарте» заявили, что обсуждали с ФИФА возможность выкупа у «Локомотива» форварда Кухты

В пражской «Спарте» рассказали, как клуб осуществил переход нападающего Яна Кухты из «Локомотива».

«Сначала мы арендовали Яна, а затем был реализован полноценный трансфер. Этот трансфер состоялся в соответствии с действующей судебной практикой ФИФА и специально обсуждался с ФИФА», — приводит слова представителя «Спарты» Follow the Money.

Напомним, железнодорожники зимой 2022 года подписали Кухту у пражской «Спарты», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Сам футболист успел сыграть за москвичей 11 матчей во всех турнирах, где отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.

Уже летом 2022 года Кухта приостановил контракт и в качестве аренды вернулся в чешский клуб. А нынешним летом «Спарта» выкупила игрока за € 2,5 млн.