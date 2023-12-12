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Защитник «Крыльев» Горшков рассказал, какой результат в РПЛ можно будет считать «отличным»

Защитник «Крыльев» Горшков рассказал, какой результат в РПЛ можно будет считать «отличным»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мыслями о лучшем возможном результате в Российской Премьер-Лиге для своего клуба.

«Какой результат можно будет считать «отличным» в РПЛ? Отличным? Сколько игр осталось? 12? Если 12 матчей выиграем, то отлично будет! То есть место в тройке? Ну не знаю… Говорил про 33 очка? 32 я говорил. Ещё три нам нужно набрать. Поэтому задачу мы пока не выполнили. Если мы 12 из 12 выиграем, как ты сказал, то это будет отличный результат!» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах.

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