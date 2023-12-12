Валерий Масалитин: возможно, трансфер Файзуллаева из ЦСКА будет уже зимой

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предположил, что игрок команды Аббосбек Файзуллаев покинет клуб уже в зимнее трансферное окно.

«Большой плюс и для Аббоса, и для ЦСКА. Армейцы смогли разглядеть такой талант и пригласить в команду. Здесь селекционная служба отлично сработала. Понятно, что шансы победить у Файзуллаева минимальные. Беллингем — это вообще другой уровень: если он так продолжит, то выиграет «Золотой мяч». На сегодняшний день с Беллингемом никто рядом не стоит.

Файзуллаев всё равно засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Теперь всё в его руках и ногах. Понятно, что есть предложения, от которых не отказываются. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой. Но хотелось бы, чтобы хотя бы на полтора сезона ещё остался и продолжал расти», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.