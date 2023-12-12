Кечинов: Файзуллаева номинировали на лучшего молодого игрока мира авансом

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов прокомментировал появление полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в списке номинантов на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году.

«Понятно, что это всё авансом. Да, он начал очень здорово и ярко играть в ЦСКА. К сожалению, редко интересуюсь его выступлениями в сборной. Но если бы сейчас наши клубы выступали на международной арене, то Файзуллаев котировался бы ещё выше. Здорово, что футболистов нашего чемпионата отмечают.

Аббос очень перспективный парень с задатками. Если не остановится в своём росте, то это будет очень серьёзный футболист. Вижу ли сходства между мной и Файзуллаевым? Сходств не вижу. Мы немного разного типа. Я был больше заострён на забивание голов, на скоростной дриблинг. Он же ярко выраженный плеймейкер, отдаёт голевые передачи и прекрасно видит поле», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.