Президент «Анкарагюджю», избивший арбитра, принёс извинения и подал в отставку

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, ударивший судью после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), выступил с официальным заявлением, в котором принёс извинения арбитру Халилу Умуту Мелеру, а также объявил об уходе со своего поста.

«Я хотел бы извиниться перед турецким судейским сообществом, спортивной общественностью и нашей нацией, особенно перед господином Мелером и его семьёй, за то, как я повёл себя по отношению к арбитру Халилу Умуту Мелеру после матча с «Ризеспором» вчера вечером. То, как и почему дело дошло до этого, не зависит от инцидента. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может узаконить или объяснить совершённое мною насилие, которого я, разумеется, не желаю.

Я хотел бы объявить общественности, что ушёл с поста президента «Анкарагюджю», чтобы предотвратить дальнейший ущерб для клуба, болельщиков команды, сообщества, в котором я нахожусь, и моей семьи», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, ранее Коджа и ещё три участника инцидента были арестованы по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему. Сам президент «Анкарагюджю» выразил несогласие с данным обвинением.