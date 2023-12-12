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С валлийского «Понтипридда» могут снять 135 очков за финансовые нарушения

С валлийского «Понтипридда» могут снять 135 очков за финансовые нарушения
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С валлийского «Понтипридда» могут снять 135 очков за финансовые нарушения при оформлении контрактов, сообщает BBC.

По информации источника, футбольная ассоциация Уэльса (FAW) начала независимое расследование обвинений, которое признало «Понтипридд» виновным по всем 18 пунктам. Из-за этих обвинений клуб уже потерял шесть очков в чемпионате Уэльса.

При этом валлийская команда может потерять ещё 135 очков в сезоне-2024/2025, если руководство клуба не выставит неподходящего игрока до конца следующего сезона.

На данный момент «Понтипридд» после 18 сыгранных матчей в высшей лиге Уэльса и потери шести очков располагается на последнем, 12-м месте с семью очками. При этом ближайшая команда, которая находится на 11-й строчке, «Аберистуит», имеет 11 очков.

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