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«Ланс» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ланс» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «Ланс» и испанская «Севилья». Команды будут играть на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Менди, Самед, Франковски, Сотока, Кошта, Ваи.

«Севилья»: Дмитрович, Пердроса, Салас, Рамос, Гудель, Санчес, Ракитич, Соу, Сумаре, Торрес, Эн-Несири.

В матче первого тура группового этапа между этими двумя командами бал зафиксирована ничья — 1:1.

После пяти сыгранных туров «Ланс» имеет в своём активе пять очков и занимает третье место в группе В. «Севилья» идёт на последнем месте с четырьмя очками.

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