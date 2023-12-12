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ПСВ — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

ПСВ — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский ПСВ и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховен (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Игра начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

ПСВ: Бенитес, Рамальо, ван Анхольт, Тезе, Обиспо, Жуниор, Сайбари, Бакайоко, Тилльман, Пепи, Вертессен.

«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Кивёр, Суареш, Магальянс, Жоржиньо, Эльнени, Хаверц, Нелсон, Нкетиа, Троссард.

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов ПСВ находится на втором месте с восемью очками. «Арсенал» является лидером в группе с 12 очками и уже вышел в плей-офф турнира.

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