ПСВ — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский ПСВ и английский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховен (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Игра начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
ПСВ: Бенитес, Рамальо, ван Анхольт, Тезе, Обиспо, Жуниор, Сайбари, Бакайоко, Тилльман, Пепи, Вертессен.
«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Кивёр, Суареш, Магальянс, Жоржиньо, Эльнени, Хаверц, Нелсон, Нкетиа, Троссард.
На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов ПСВ находится на втором месте с восемью очками. «Арсенал» является лидером в группе с 12 очками и уже вышел в плей-офф турнира.
- 12 декабря 2023
-
20:37
-
20:33
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:07
-
20:04
-
19:52
-
19:51
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:25
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:35
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:04
-
18:02