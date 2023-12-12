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Юрист прокомментировал статью FTM о бизнесе клубов Европы с Россией в условиях санкций

Юрист прокомментировал статью FTM о бизнесе клубов Европы с Россией в условиях санкций
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Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о статье Follow The Money, в которой рассказывается о бизнесе между европейскими и российскими клубами.

«Не существует какой-то юридической структуры, которая называется российский футбол и которая находилась бы под санкциями. Соответственно, санкционного режима в отношении российского футбола не существует. Никаких запретов на уровне национальных государств, на уровне ФИФА в отношении трансферов игроков в Россию или из России не существует.

Писали, что есть рекомендации не брать игроков из России? Я этих рекомендаций своими глазами не видел. Мне кажется, что речь идёт просто о каком-то странном и немотивированном нагнетании, которое ничем не подтверждено», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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