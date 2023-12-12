Агент Ренана прокомментировал информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберта Ренана, высказался о возможном переходе игрока в английский «Вест Хэм Юнайтед».

«Ренан перейдёт в «Вест Хэм» через аренду в «Коринтианс»? Это ложь», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что английский «Вест Хэм» предложил € 25 млн за Ренана, однако бразилец должен сначала отправиться в «Коринтианс», так как прямой трансфер из МИР РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года в качестве обмена на игрока Юри Алберто. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.