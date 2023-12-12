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Стало известно, сколько «Зенит» хочет выручить за трансфер Вендела

Стало известно, сколько «Зенит» хочет выручить за трансфер Вендела
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Стало известно, сколько санкт-петербургский «Зенит» хочет выручить за трансфер игрока команды Вендела. Об этом сообщает JournalFla10 в соцсети Х (ранее «Твиттер»).

Российская команда продаст бразильского полузащитника только за сумму от € 21 млн до € 25 млн. При этом Венделом интересуются два бразильских клуба «Флуминенсе» и «Фламенго». А сам игрок примет решение по переходу зимой во время отпуска, если команды договорятся о трансфере с сине-бело-голубыми.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Уже осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, санкт-петербургский «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.

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