Газизов отреагировал на предложение «Спартака» о завершении судебных разбирательств

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», отреагировал на предложение юриста московского клуба пойти на мирное соглашение в денежном споре.

«Давно говорил, что я за медиацию, чтобы мы не в судах договаривались. Хотелось бы, чтобы это перешло в конкретную плоскость, а не просто разговоры.

Я и мои представители давно на связи со «Спартаком». Сегодня я свою позицию официально озвучил, чтобы и представители «Спартака» это услышали. Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек. Надеюсь, что всё решится в досудебном порядке», — приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, 55-летний специалист занимал эту должность в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. Сегодня, 12 декабря, юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что готова договориться с Газизовым от имени клуба о прекращении судебных разбирательств.