«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: стартовые составы команд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Магуайр, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хойлунд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Дэвис, Мазрауи, Мин Джэ, Киммих, Горецка, Зане, Коман, Мусиала, Кейн.

В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счётом 4:3 одержали мюнхенцы.

После пяти сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе 13 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке, набрав четыре очка в пяти матчах.