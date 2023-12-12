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Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: стартовые составы команд
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Магуайр, Далот, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Антони, Хойлунд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Дэвис, Мазрауи, Мин Джэ, Киммих, Горецка, Зане, Коман, Мусиала, Кейн.

В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счётом 4:3 одержали мюнхенцы.

После пяти сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе 13 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке, набрав четыре очка в пяти матчах.

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