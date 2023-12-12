Игрок «Зенита» Васютин сравнил уровень РПЛ со скандинавскими чемпионатами

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин сравнил уровни чемпионатов России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Напомним, ранее футболист выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

«Финляндия, понятно, послабее. Дальше расставил бы так: Норвегия – третья. А вот Швеция и РПЛ – сравнить очень сложно. В целом, наверное, РПЛ выше, но точно скажу, что первые пять-шесть команд из шведской лиги не были бы мальчиками для битья у нас», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

28-летний Васютин принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тысяч.