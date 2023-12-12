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«Наполи» — «Брага»: Кварацхелия в стартовом составе на матч Лиги чемпионов

«Наполи» — «Брага»: Кварацхелия в стартовом составе на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Наполи» и португальская «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Наполи»: Мерет, Жесус, Натан, Ди Лоренцо, Ррахмани, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Брага»: Матеус, Гомес, Фонте, Саатчи, Борха, Моутинью, Орта, Саласар, Банза, Пицци, Брума.

Лига чемпионов . Группа C. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1-й тайм
2 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Саатчи – 9'     2:0 Осимхен – 33'    

На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» располагается на втором месте с семью очками. «Брага» находится на третьей строчке с четырьмя очками.

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