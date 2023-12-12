Васютин рассказал об игре против Холанда в чемпионате Норвегии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин, ранее выступавший за норвежский «Сарпсборг», поделился воспоминаниями от игры против Эрлинга Холанда в чемпионате Норвегии. Нападающий в те времена представлял «Мольде».

«В чемпионате Норвегии один раз играл против Эрлинга Холанда и даже пропустил гол от него? Да, сыграли с его «Мольде» 2:2. Детали как-то стёрлись из памяти, но точно помню, что он ещё два или три раза попал в каркас ворот. Накануне партнёры рассказывали и про Холанда, и про тренера Сульшера. Говорили, что Холанд просто голевая машина. Если не ошибаюсь, на тот момент было уже известно, что по окончании сезона он уйдёт в «Зальцбург». Хорошо, кстати, отзывались и о Сульшере», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

28-летний Васютин принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тысяч.