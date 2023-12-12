«Ланс» обыграл «Севилью» и вышел в Лигу Европы

Сегодня, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Ланс» и испанская «Севилья». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 63-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Пшемыслав Франковски. На 79-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу «Севильи», с которого команда сравняла счёт. Отличился 37-летний защитник Серхио Рамос. На 90+6-й минуте Анжело Фюльжини принёс хозяевам победу в матче.

Эта победа позволила «Лансу» занять третье место в группе, которое даёт право выступить в весенней части Лиги Европы. «Севилья» осталась на последнем месте группы В и завершила выступление в еврокубках.