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«Ланс» обыграл «Севилью» и вышел в Лигу Европы

«Ланс» обыграл «Севилью» и вышел в Лигу Европы
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Сегодня, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Ланс» и испанская «Севилья». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 63-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Пшемыслав Франковски. На 79-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу «Севильи», с которого команда сравняла счёт. Отличился 37-летний защитник Серхио Рамос. На 90+6-й минуте Анжело Фюльжини принёс хозяевам победу в матче.

Эта победа позволила «Лансу» занять третье место в группе, которое даёт право выступить в весенней части Лиги Европы. «Севилья» осталась на последнем месте группы В и завершила выступление в еврокубках.

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Франковски – 63'     1:1 Рамос – 79'     2:1 Фюльжини – 90+6'    
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