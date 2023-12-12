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ПСВ сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

ПСВ сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и английский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступал Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Игра началась в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 42-й минуте Эдди Нкетиа в штрафной получил пас от Рейсса Нелсона и точнейшим ударом направил мяч в правый нижний угол рикошетом от штанги.

На 50-й минуте Рикардо Пепи покатил в штрафную на Йорбе Вертессена, который бильярдным ударом пробил в дальний угол и сравнял счёт.

После шести сыгранных матчей ПСВ вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, имея в своём активе девять очков. «Арсенал» закончил групповой этап с 13 очками и на первом месте.

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Нкетиа – 42'     1:1 Вертессен – 50'    
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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