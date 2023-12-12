Источник: «Спартак» и «Динамо» следят за 18-летним нападающим Луковичем

Московские «Спартак» и «Динамо» следят за 18-летним сербским нападающим «ИМТ Белград» Милошем Луковичем, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, нынешний спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт две недели назад ездил в Сербию и общался с руководством «ИМТ Белград» насчёт Луковича. Молодой серб есть также в расширенном списке динамовцев.

Белградский клуб уже отклонил предложение шведского «Мальмё» в размере € 2 млн и хочет выручить с продажи 18-летнего игрока € 6 млн.

Милош в возрасте 17 лет помог команде выйти из второй лиги Сербии в высший чемпионат страны. В прошлом сезоне нападающий сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах, где отметился 16 мячами и тремя голевыми передачами.

В этом сезоне Лукович сыграл за «ИМТ Белград» 18 матчей во всех турнирах, где отметился девятью голами и одной результативной передачей. При этом рыночная стоимость игрока, по информации Transfermarkt, составляет € 1,5 млн.