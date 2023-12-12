Семак ответил на вопрос, доволен ли игрой Изидора в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, доволен ли игрой футболиста команды Вильсона Изидора, который находится в стане сине-бело-голубых в качестве аренды.

«Он провёл слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но что касается игровой структуры, концепции, мы видим, что ему сложно играть с листа.

Изидор пришёл последним без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело. Думаю, что все выводы можно будет сделать после полноценной подготовки», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, Изидор в качестве арендного соглашения перебрался в «Зенит» из «Локомотива». При этом санкт-петербургский клуб имеет право выкупа француза.