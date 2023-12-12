«Это скандал». Серхио Рамос — о назначенном пенальти в пользу «Ланса» в матче с «Севильей»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос возмутился решением главного судьи матча с «Лансом» (1:2) Феликса Цвайера назначить пенальти в ворота его команды. Поражение не позволило испанской команде подняться выше четвёртого места в своей группе Лиге чемпионов.

«Этот пенальти увидел только он. Обычно мы не критикуем решение судей, но то, что произошло сегодня, — скандал», — приводит слова Рамоса Relevo.

Сам 37-летний Рамос также реализовал пенальти в этом матче, забив свой 17-й гол в Лиге чемпионов. Он стал самым результативным защитником в истории этого турнира, опередив бразильца Роберто Карлоса и экс-партнёра по сборной Испании Жерара Пике. У обоих было по 16 мячей.

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала. Видеоролик: