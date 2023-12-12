«Наполи» — «Брага»: автогол Саатчи вывел хозяев вперёд

Сегодня, 12 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Наполи» и португальская «Брага». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). Игра началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 10-й минуте Маттео Политано ворвался справа в штрафную и прострелил во вратарскую, где Сердар Саатчи подставил ногу и мяч полетел в ближний угол, срикошетил от перекладины и приземлился чуть-чуть за линией ворот.
На данный момент после пяти сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» располагается на втором месте с семью очками. «Брага» находится на третьей строчке с четырьмя очками.
- 12 декабря 2023
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