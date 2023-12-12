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Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
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Фанаты «Баварии» оскорбили разминающихся игроков «Манчестер Юнайтед» перед матчем ЛЧ

Фанаты «Баварии» оскорбили разминающихся игроков «Манчестер Юнайтед» перед матчем ЛЧ
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Болельщики мюнхенской «Баварии» оскорбили футболистов английского «Манчестер Юнайтед» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который проходит в данный момент, счёт в игре 0:0.

«Вы дерьмо, и вы это знаете», — прокричали фанаты «Баварии» разминающимся игрокам «красных дьяволов».

Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира немецкая команда на своём стадионе «Альянц-Арена» обыграла англичан со счётом 4:3.

На данный момент после пяти сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе 13 очков, и прошла в плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» располагается на последней, четвёртой строчке, набрав четыре очка в пяти матчах. При этом на второй и третьей позиции находятся «Копенгаген» и «Галатасарай», у которых по пять очков.

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1-й тайм
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
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