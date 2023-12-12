Андрей Аршавин: сейчас мне проще физически играть в хоккей, чем в футбол

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об участии в Матче звёзд КХЛ, а также рассказал о своём отношении к хоккею. Напомним, на прошедшем звёздном уикенде Андрей Аршавин выступал в качестве помощника главного тренера сборной дивизиона Харламова Андрея Разина. Также бывший футболист вышел на лёд в финальном матче со сборной дивизиона Тарасова (8:7 Б).

«На него я попал случайно. Спасибо организаторам, что пригласили. И дали возможность сыграть. И особенно ребятам, которые дали мне пас, после чего я забил. Как часто изменяю футболу с хоккеем? Я футболу никогда не изменял. Просто сейчас мне проще физически играть в хоккей, чем в футбол.

В детстве занимался хоккеем? Я не любил тренироваться. Мы ездили на проспект Кима каждое воскресенье. Мама старалась вытянуть на тренировки. Надевала на меня тяжёлую шубу, белые шаровары. Мне это не нравилось. Я практически всегда снимал коньки — на ботинках катался. Но хоккей мне всегда нравился. Ходил на матчи СКА, когда он ещё играл в «Юбилейном», садился за воротами и болел. Мама не видела меня хоккеистом. Просто хотела, чтобы я вёл здоровый образ жизни. Зимой в футбол негде было играть, поэтому водила меня на лёд», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, за свою карьеру 42-летний Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

В «Зените» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.