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Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Магуайр получил травму в первом тайме матча с «Баварией», его заменил Джонни Эванс

Магуайр получил травму в первом тайме матча с «Баварией», его заменил Джонни Эванс
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В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

На 40-й минуте травму паха получил защитник англичан Гарри Магуайр. Вместо него на поле появился 35-летний Джонни Эванс. После первого тайма счёт – 0:0. Магуайр покидал поле в бандаже на левой ноге.

Фото: Twitter

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 70'    

В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счётом 4:3 одержали мюнхенцы.

После пяти сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе 13 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке, набрав четыре очка в пяти матчах.

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