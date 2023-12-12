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«Унион» — «Реал» Мадрид: Модрич не реализовал пенальти, а немецкая команда сразу же забила

«Унион» — «Реал» Мадрид: Модрич не реализовал пенальти, а немецкая команда сразу же забила
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Сегодня, 12 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Раде Обренович (Словения). Игра началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Лука Модрич не реализовал 11-метровый удар. Вратарь немецкой команды Фредерик Рённов отбил пенальти ногой.

На 45+2-й минуте Кевин Фолланд вывел хозяев вперёд.

Лига чемпионов . Группа C. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Унион
Берлин, Германия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Фолланд – 45+1'     1:1 Хоселу – 61'     1:2 Хоселу – 72'     2:2 Крал – 85'     2:3 Себальос – 89'    

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу группы C. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Унион» заработал два очка и расположился на последней строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В той встрече «Реал» победил со счётом 1:0.

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